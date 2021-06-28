Artık Ferrari de elektriklendi!

Ferrari, 296 GTB ile markanın çok ödüllü 8 ve 12 silindirli güç ünitelerini çevreleyen yeni bir motor tipini tanıtarak özgün bir devrim başlatmayı hedefliyor. Yeni bir 663 cv 120° V6, 122 kW (167 cv) güç üreten bir elektrik motoruyla birleşiyor. Ferrari’nin bir yol otomobiline monte edilen ilk 6 silindirli bu motor toplam 830 cv güç üretiyor.

296 GTB, ismi, motorun silindir hacmi (2.992 cc), silindir adedi (6) ve Ferrari geleneğinin bir parçası olarak GTB (Gran Turismo Berlinetta)’yı temsil ediyor. Sadece yüksek güç üretimi ile dikkat çekmekle kalmayan şarj edilebilir hibrit sistem (PHEV) aynı zamanda gaz pedalı tepki sürelerini hızlandırıyor ve tamamen elektrikli eDrive sürüş modunda 25 km menzil sunarak 296 GTB’nin farklı kullanım koşullarına uyumlu olmasını sağlıyor.



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Genel motor kütlesi ve ağırlık merkezi oldukça düşük olan yeni Ferrari V6, litre başına 221 (CV) ile bir seri üretim otomobil için bir litre başına güç üretim rekoru da kırıyor.

Elektrikli ve hibrit modlar arasındaki geçiş, 296 GTB’nin karakteristik spor otomobil özelliklerine uygun olarak gerçekleşiyor. Geleneksel Manettino’nun yanında bir güç yönetimi seçicisi (eManettino) kullanıma sunuluyor. eManettino'nun; eDrive, Hybrid, Performance ve Qualify olmak üzere dört farklı konumu bulunuyor.

Otomobil düşük devirlerde bile, kabin içine safkan V12 sesi iletirken; devir yükseldikçe bu ses yüksek frekanslı tiz bir sese dönüşüyor. Tüm bu etkileyici konser devir kesicinin devreye girdiği 8.500 devir/dakikaya kadar devam ediyor. 296 GTB geliştirilirken, otomobilin saf performansını artırmanın yanı sıra hibrit motorun sağladığı kullanışlılığı iyileştirmeye de özen gösterildi.

Otomotiv sektöründe bir ilk olan 6-yollu Şasi Dinamik Sensörü (6w-CDS) dahil yeni bileşenler özel olarak geliştirildi. Dingil mesafesi, otomobilin çevikliğini iyileştirmek üzere önceki orta-arka motorlu Ferrari modellerine göre 50 mm daha kısa olacak şekilde geliştirildi. Otomobilin yol tutuşunu ve performansını artırmak üzere elektrikli fren sistemi, SF90’dan aktarılan “Aero” fren kaliperleri, elektrohidrolik direksiyon, arka aktif aero çözüm ve SCM-Frs manyetik amortisörler geliştirildi.