Arpa Chain nedir? Coinbase listeledi: Arpa Chain coin ne zaman kuruldu?

ABD’deki en büyük kripto borsası Coinbase Pro, bugün listelerinin ARPA Chain (ARPA), Bounce (AUCTION) Ve Perpetual Protocol (PERP) olduğunu duyurdu. Likidite koşulları sağlandığı takdirde alım satım işlemleri 19 Ekim Salı günü Pasifik Saati (PT) ile sabah 9’da veya sonrasında başlayacağı belirtildi. Söz konusu açıklamanın ardından Arpa Chain nedir, Arpa Chain Coin ne zaman kuruldu?

Coinbase’in listesinde duyurduğu bu 3 altcoin’in fiyatları arttı. ARPA Chain duyurunun ardından yüzde 60’dan fazla yükseldi ve 0.11 dolar seviyesinden 0.19 dolar seviyesine kadar yükseldi. Peki, Arpa Chain coin nedir? İşte Arpa Chain hakkında merak edilenler…

Arpa Chain Coin nedir, Arpa Coin ne zaman kuruldu?

ARPA, Çok Taraflı Hesaplama (“MPC”) tarafından etkinleştirilen, gizliliği koruyan hesaplama için blok zinciri tabanlı bir katman 2 çözümüdür.

Nisan 2018’de kurulan ARPA’nın amacı, veri yardımcı programını mülkiyetten ayırmak ve veri kiralamayı mümkün kılmaktır. ARPA’nın MPC protokolü, her bir tarafın veri girişini gizli ve güvenli tutarken birden fazla varlığın verileri işbirliği içinde analiz etmesi ve veri sinerjileri çıkarması için yollar yaratır.

ARPA, özel verilerin gizlice paylaşılmasına izin verir ve bilgi-teorik Mesaj Kimlik Doğrulama Kodu kullanılarak hesaplamanın doğruluğu doğrulanabilir.

ARPA belirtecinin kullanım durumları arasında hesaplama maliyeti, veri ve model kullanım ücreti, güvenlik teminatı, topluluk yönetimi vb. bulunur. ARPA belirteci şu anda Ethereum ağında çalışır.

Geliştiriciler, ARPA ile uyumlu blok zincirler üzerinde gizliliği koruyan dApp'ler oluşturabilir. Bazı acil kullanım örnekleri arasında kredi dolandırıcılığı önleme, güvenli veri cüzdanı, hassas pazarlama, ortak AI modeli eğitimi veya anahtar yönetim sistemleri yer alır. Örneğin, ARPA ağını kullanan bankalar, müşteri verilerini veya mahremiyetlerini ifşa etmeden risk yönetimi amacıyla kredi kara listelerini birbirleriyle paylaşabilirler.