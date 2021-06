Arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı

Olay, çarşamba günü gece saat 03.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol aldıktan sonra eve dönmek üzere yola çıkan S.T. ve T.A., trafikte seyir halinde iken İbrahim Can Aslanın otomobiline çarptı. Kazadan sonra S.T. ve T.A. ile İbrahim Can Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Aslan, S.T. ve T.A.ya silah çekerek, hakaret etti. Otomobillerine binerek, olay yerinden ayrılan S.T. ve T.A. izne gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru arkadaşları O.D.yi aradı. Arkadaşlarının trafikte kavga ettiğini duyan O.D., evden çıkarak S.T. ve T.A.nın yanına gitti. Konuşmak için birlikte İbrahim Can Aslanı aramaya başlayan şüpheliler, bir süre sonra Aslan ile karşılaştı. Taraflar uzlaşmak için konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra yeniden tartışmaya başladı.