Arka Sokaklar 469. yeni bölümde Mesut'a ne olacak?

Arka Sokaklar 469. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yine heyecan dorukta... Peki Mesut esir kampından kurtulabilecek mi yoksa burası sonu mu olacak? İşte merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR 469. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mesut, esir tutulduğu kampta işkenceye maruz kalıyor!

Selin bir odada tutulmaktadır. Rıza’ların, Mesut’la irtibatları kesilmiştir. Mesut, esir tutulduğu kampta işkenceye maruz kalır. Rıza daha fazla dayanamaz ve Mesutu kurtarmak için Salim Paşahan’dan yardım alarak sınır bölgesine gider. Mesut örgüt elemanları tarafından tutulmaktadır.