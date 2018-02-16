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Arka Sokaklar 469. yeni bölümde Mesut'a ne olacak?

16 Şubat 2018 Cuma - 9:51 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 9:51

Arka Sokaklar 469. yeni bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Fenomen dizi Arka Sokaklar'da Mesut işkence görmektedir. Peki buradan kurtulabilecek mi? İşte Arka Sokaklar dizisinde bu akşam yaşanacak olaylar...


Arka Sokaklar 469. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yine heyecan dorukta... Peki Mesut esir kampından kurtulabilecek mi yoksa burası sonu mu olacak? İşte merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR 469. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mesut, esir tutulduğu kampta işkenceye maruz kalıyor! 

Selin bir odada tutulmaktadır. Rıza’ların, Mesut’la irtibatları kesilmiştir. Mesut, esir tutulduğu kampta işkenceye maruz kalır. Rıza daha fazla dayanamaz ve Mesutu kurtarmak için Salim Paşahan’dan yardım alarak sınır bölgesine gider. Mesut örgüt elemanları tarafından tutulmaktadır.
 
Asiye’nin ameliyatı başarılı geçer ve Metin, karısı taburcu olduktan sonra işleri kontrol etmeye restorana gider. Restoran çıkışında Asiye’yi yaralayan Tolga’yla karşılaşır ve takibe başlar.

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