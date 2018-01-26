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Arka Sokaklar 466. yeni bölümde Selin tutuklanıyor!

26 Ocak 2018 Cuma - 7:57 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 8:10

Arka Sokaklar 466. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Cuma akşamlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Melda'nın ifadesi Selin'in hapse girmesini sağlıyor. İşte Arka Sokaklar dizisinde bu akşam yaşanacak olaylar...


Arka Sokaklar 466. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Erdal hayatını kaybediyor, Selin ise hapse atılıyor. Heyecanlı olayların hız kesmediği Arka Sokaklar bu akşam da izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

ARKA SOKAKLAR 466. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erdal, yoğun bakımda hayatını kaybedince, savcı Melda’nın ifadesi sonucu Selin’i tutuklar.
 
Mahmut elinde para dolu çantayı Halit’e teslim eder. Oğlunu sorunca ortam karışır ve Halit, Mahmut’u yaralayıp adamlarıyla birlikte kaçar. Mahmut’un karısı ve çocuğu radikal bir örgüt tarafından kaçırılmıştır. Bu durumu öğrenen ekip Halit’in adamlarının yanına gider ve adam kendini patlatır. 
 
Sinem’in adresine ulaşan Aylin, Sinem’in evine gider.  Ancak orada Aylin’i hoş olmayan bir sürpriz bekler. Sinem’in iş yaptığı Vitali, Aylin’e silahını doğrultur ve ateşler. 

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