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Arjantin'de şiddetli deprem!

10 Ocak 2021 Pazar - 7:56 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 7:58

Arjantin'in Salta bölgesinde 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi.


Arjantin'in Salta bölgesinde 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

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