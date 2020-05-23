Arefe günü ikindi namazından sonra hangi dua okunur? Arefe günü ikindi ile akşam namazı arası okunacak dua…

Arefe gününü ibadetlerle idrak etmeyen vatandaşlar arama motorları üzerinden arefe günü yapılacak ibadetleri araştırıyor. 11 ayın sultanı ramazan ayının son günü olan arefe günü ile ilgili araştırılan konulardan biri de arefe günü ikindi namazından sonra okunacak dua oldu. Arefe günü ikindi ile akşam arası hangi duanın okunacağı merak ediliyor.

Ramazan ayının son günü yapılacak ibadetler merak araştırılıyor. İbadetlerle arefe gününü idrak etmek isteyenler, ibadetlerini aksatmamak için emin olmak adına arama motorlarına başvuruyor. İslam dininin kıymet verdiği günlerden biri olan Arefe günü ile ilgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem de, ‘’Arefe gününe hürmet ediniz. Çünkü Allahü tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır’’, demiştir. Dolayısıyla vatandaşlar bugün yapılacak ibadetleri daha yoğun araştırıyor. Arefe günü ikindi namazından sonra okunacak dua? Arefe günü ikindi ile akşam arası dua…

AREFE GÜNÜ İKİNDİ İLE AKŞAM ARASI DUA VE NAMAZ

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.



Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.



AREFE GÜNÜ EDİLECEK DUA

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh



"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.



Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

AREFE GÜNÜ TÖVBE NAMAZI KILINIŞI



1. REKAT



-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz



-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız



-Sübhaneke'yi okuruz



-Euzü-besmele çekeriz



-Fatiha Suresini okuruz



-Kur'an'dan bir sure okuruz



-Rüku'ya gideriz



-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz



2. REKAT



-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz



-Besmele çekeriz



-Fatiha Suresini okuruz



-Kur'an'dan bir sure okuruz



-Rüku'ya gideriz



-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz



-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz



-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

Bismillahirrahmanirrahim.Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.