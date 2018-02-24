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Arap Birliği'nden ABD'nin kararına sert tepki

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 19:30 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 19:30

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD yönetiminin, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma planının, "provokatif ve yanlış bir karar" olduğu değerlendirmesinde bulundu.


Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini  Filistinlilerin Nekbe (Felaket) Günü'ne ve İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne  denk gelen 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma planıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
 
"Söz konusu karar, geçen aralık ayından bu yana alınan yanlış kararlar  ve provokasyon silsilesinin yeni bir halkası." ifadesini kullanan Ebu Gayt, bu  durumun Filistinliler ile İsraillilerin birlikte yaşaması konusundaki son umudu  da yok etmek üzere olduğunu vurguladı.
 
Büyükelçiliğin Nekbe'nin yıl dönümünde taşınmasının, "ABD'nin  İsrail'den yana tavır aldığını ve bölgede 70 yıldır yaşanan çatışmanın tarihinin  ve yapısının iyi bir şekilde okunmadığını" gösterdiğini kaydeden Ebu Gayt,  ABD'nin bu eğilim neticesinde, barış sürecine hamilik etmesi konusundaki  yetkinliğini kaybettiğine işaret etti.
 
ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey  bir yetkili dün, büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını  planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk  gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.
 
Konuyla ilgili haberlerin medyaya düşmesinin ardından ilk olarak  İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin  büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını  açıklamıştı.
 
Kudüs'teki yarım asırlık işgal
 
Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı  olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.
 
BGMK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve  başkent ilanını geçersiz saydı.
 
BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün  işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin  büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı  bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.
 
ABD, 6 Aralık 2017’deki Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in  başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.
 
Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa  sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği  uyarılarını göz ardı etti. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın  Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu'nda  ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

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