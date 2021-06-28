Araç satışlarında kırılma noktası 1 Temmuz!

Temmuz’da pandemi kısıtlamalarının kaldırılacak olması birçok sektör için hareketli günlere işaret ediyor. Bu sektörler arasında sene başından bu yana özellikle sıfır araç satışlarında önemli bir talep karşılayan otomotiv sektörü de yer alıyor. Türkiye’nin en büyük otomotiv veri havuzuna sahip firmalarından Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yaptığı değerlendirmede 1 Temmuz’a dikkat çekerek gerek sıfır gerekse ikinci el araç pazarında yoğun bir sürece girileceğini ifade etti. Hüsamettin Yalçın, “Sektörü çok şanslı bir 2 aylık dönem bekliyor. Uzun tatil dönemleri sıfırı olduğu kadar ikinci el araç pazarını da hareketlendirecek. Yaptığımız kapsamlı analizler doğrultusunda, Haziran ayının sıfır otomobil satışları açısından 75 bin adetle kapanmasını bekliyoruz. İkinci el araç satışları ise bunun 5-6 katı olacaktır. Ancak, asıl kırılma noktası 1 Temmuz. Özellikle tatil öncesi, yani 15 Temmuz’a kadar olan dönem ikinci ele çok yoğun bir talep bekliyoruz. Yaptığımız analizler Temmuz ayında 300 bin adet tekil ikinci el aracın satılacağını gösteriyor. Bu satışların büyük bölümü ise ilk 15 günde gerçekleşecek” dedi.

150 bin TL’ye kadar sadece 3 araç kaldı



Yalçın, “Sene başından beri sıfır araçlara olan talep giderek artıyor. Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle parası olan sıfır aracı bir yatırım aracı olarak görüyor ve öncelikle sıfır almak istiyor. Gayrimenkul fiyatlarının artması ve faizlerin yüksek seviyede kalmasının bunda çok önemli etkisi var. Diğer yandan, sıfır araç pazarında ÖTV dilimi ve döviz kurları nedeniyle fiyatlar bir hayli baskılanıyor. Cardata verilerine göre, şu anda 150 bin TL’ye kadar sadece 3 araç kaldı. Bu araçların ortalama fiyatı ise 134 bin 900 TL. 150-200 bin TL arasında 66 araç var. Bu aralıktaki araçların ortalaması 184 bin 400 TL. 200-300 bin TL aralığında 152 araç bulunuyor ve ortalama fiyat 328 bin 800 TL. Asıl dikkat edilmesi gereken ise 300-400 bin TL bandı. Çünkü, markalar araçlarının çoğunu buraya konumlandırdı. Şu anda en çok model 210 adet ile bu aralıkta ve ortalama fiyat 352 bin 200 TL’ye ulaşmış durumda. Devamında, 400-500 bin TL bandında 117 araç, 500-600 bin TL bandında ise 77 araç var. Fiyatların yüksek olması nedeniyle özellikle Temmuz ayında talebin ikinci ele doğru önemli ölçüde yönelmesini bekliyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.





2.elde iniş çıkışlar var



İkinci elde yaşanacak talebin, 6 aydır iniş çıkışlı bir tempoyla karşı karşıya kalan ikinci el araç esnafına can suyu olacağını dile getiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araç satan işletmelerin araç tedarikini güçlendirecek ‘Hemen Sat’ uygulamasıyla ilgili bilgiler de verdi. Hüsamettin Yalçın, “Cardata olarak, geçtiğimiz yıl ikinci el araç sektörüne yönelik satıcılarla tüketicileri buluşturan akıllı araç fiyatlandırma modülü geliştirmiştik. Şu anda 650’den fazla yetkili ikinci el satıcısı modülümüz kullanıyor ve oldukça memnunlar. Uygulamayla distribütörler, bayiler, galeri ve diğer tüm işletmeler artık kendi internet siteleri üzerinden tüketicilere aracının değerini ücretsiz olarak gösterebiliyor ve satın alma yapabiliyor. Firmaların internet sitelerinde açılan “Aracınızı hemen satın alıyoruz” linki üzerinden ulaşılabilen uygulama sayesinde, tüketiciler araçlarının değerlerini saniyeler içerisinde öğrenebiliyor. Verilen fiyatı uygun bulan tüketiciler satıcının kendisiyle iletişim kurmasını tek tıkla isteyebiliyor. Bu sayede, ikinci el araç alım ve satış işi yapan şirketlerin araçlara kolayca ulaşmasını sağlarken, sektördeki ikinci el tedarikini de güçlendiriyoruz” dedi.