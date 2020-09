Araç muayenede son tarih ne zaman? Araç muayene randevu sorgulama nasıl yapılır?

Yaklaşık 24 milyon araç sahibini ilgilendiren araç muayene işlemleri internette merak edilen konuların başında geliyor. Corona virüs karantinası nedeniyle yapılamayan araç muayeneleri için verilen süre doluyor. Peki, Araç muayenede son tarih ne zaman? Araç muayene uzatıldı mı? Araç muayene ücretleri ne kadar? Araç muayene randevusu nasıl alınır? İşte araç muayene randevu sorgulama...

Corona virüs karantinasında araç muayene işlemleri aksamıştı. Araç muayene tarihleri 3 Nisan-3 Temmuz arasında olanlar ve bu sürede araç muayenesini yaptıramayanlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 17 Ağustos’a kadar süre tanımıştı. Ancak 45 günlük bu sürede araç muayenesini gerçekleştiremeyen araç sahipleri için bir kez daha ek süre tanındı. Buna göre; araç sahipleri 30 Eylül’e kadar araç muayenelerini gerçekleştirebilecek. Yapılan muayene işlemlerinde gecikme bedeli alınmayacak.

HER AY İÇİN YÜZDE 5 GECİKME ÜCRETİ ALINIYOR

Periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK ise vatandaşları uyararak, ertelemenin 3 Nisan-3 Temmuz arasında muayene süresi dolan araçları kapsadığına dikkat çekti. Kapsam dışında kalan araçların ertelemeden yararlanamayacağı belirtilirken, vatandaşların gecikme cezası ödememeleri için muayene sürelerini kontrol etmeleri önerisinde bulunuldu. Süresinde muayenesi yaptırılmayan araçlardan, muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5’i kadar gecikme ücreti alınıyor.

SON GÜNE BIRAKMAYIN

Araç muayene işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyaran TÜVTÜRK, Türkiye genelindeki tüm araç muayene istasyonlarının tam kapasite çalışmaya ve randevu vermeye devam ettiğini açıkladı.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Aracınız eğer hususi ve ‘sıfır’ ise 3 yıl sonra, diğer yıllar ise 2 yılda bir muayeneye tabi tutuluyor. Ticari araçların ise her yıl muayene edilmesi şart. İki veya üç tekerlekli araçlar ve bunların her türlü römorkları ise ilk 3 yaş ve sonrası her iki yılda bir muayeneye tabi tutuluyor. Muayenesi yapılan araçlara, muayeneden geçemediği takdirde eksikliklerinin tamamlanması için 1 ay süre verilir. Ücretler ise nakit ödeniyor.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?

- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 462.56 TL.

Otomobil , minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 342.20 TL.

- Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet 174.64 TL.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?