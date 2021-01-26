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Araç alacaklar için güzel haber! Türkiye'de satışa sunuldu
Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında sıfır araç piyasası durgun geçmişti. 2021 yılında durum değişti. Firmaların yeni modellerden bazıları Türkiye yollarına çıktı. İşte Türkiye'ye yeni gelen araç modelleri ve fiyatları...
2021 yılında otomotiv üreticileri yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu modellerin bazı Türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor.
2021 yılında otomotiv üreticileri yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu modellerin bazı Türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor.