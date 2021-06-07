Araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Yüzde 836 arttı

Elektrikli otomobil pazarı tüm dünyada hızla büyüyor. Türkiye'de de benzer bir durum yaşanıyor. Dünyadaki gibi olmasa da son iki yıldır satışlarda artış görünüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2021 Mayıs'ında 173 adet elektrikli otomobil satıldı. 2020'ye göre elektrikli otomobil satışları yüzde 861 arttı. Yılın ilk beş ayındaki satışlar ise yüzde 363.9 artışla 617 adete yükseldi. Elektrikli otomobil satışları beş aylık dönemde 2020'yi yakaladı. 2020'de toplam 844 adet elektrikli otomobil satılmıştı. Elektrikli otomobil pazarının büyümesinde lüks markaların büyük payı var. Mayısta satılan 173 elektrikli otomobilden 103 adedi, ocakmayıs aylarında ise satılan 617 elektrikli otomobilden 406'sı 120 kW üstü yani ÖTV'si yüksek lüks markalar oldu. Mayısta lüks markaların satışları yüzde 836.4, beş ayda ise yüzde 625 gibi yüksek oranda arttı.

VERGİ ŞUBATTA ARTTI

Jaguar, Türkiye'de BMW Mercedes -Benz, MINI, Porsche gibi lüks markaların tamamen elektrikli modelleri satılıyor. Bunun yanı sıra MG, Renault gibi markaların da elektrikli modelleri bulunuyor. Ayrıca Hyundai Nissan ve Dacia elektrikli otomobil pazarına girmek için hazırlık yapıyor. Bu tablo 1 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV artışının özellikle lüks elektrikli otomobillerin satışlarını etkilemediğini gösteriyor. Artışla birlikte motor gücü 85 KW'ı geçmeyenlerin vergi oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Motor gücü 85 KW ile 120 KW arasında olanların yüzde 7'den 25'e yükseltildi. En büyük artış ise yüzde 15'ten 60'a çıkarılan 120 KW'ı geçen otomobillerde gerçekleşmişti.

9 YILDA 2.315 ADET SATILDI

Türkiye'de teşviğin başladığı 2012'den bu yana toplam 2 bin 315 adet elektrikli otomobil satıldı. 9 yıl içinde en düşük satış 22 ile 2014, en yüksek satış 844 adetle 2020'de gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin maliyetleri içten yanmalı motorlu otomobillere göre daha yüksek. Bu yüzden Türkiye'de de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi vergi muafiyetinin yanı sıra elektrikli otomobil satın alanlara nakit para desteği gibi teşviklerin uygulanması isteniyor.

HİBRİTİN PAZAR PAYI YÜZDE 7.8

Hibrit ve plug-in hibrit otomobillerin satışları ve pazar payı ise istikrarlı bir şekilde artıyor. 2021 Mayıs'ta hibrit satışları 2020'ye göre yüzde 554 gibi yüksek oranda artarak 3 bin 194'e çıktı. Ocak-mayıs aylarında toplam 19 bin 457 adet hibrit otomobil satıldı. Bu rakam 2020'de 4 bin 322 adet seviyesindeydi. Hibritlerin pazar payı ilk beş ayda yüzde 7.8 oldu.

DİZELİN SONU GELİYOR

Ocak-Mayıs aylarında 58 bin 445 adet dizel, 157 bin 822 adet benzinli, 11 bin 636 adet otogazlı otomobil satıldı. Dizellerin payı yüzde 23.6'ya düştü. Benzinli otomobillerin payı ise yüzde 63.6'ya yükseldi. Otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 4.7 oldu. Son yıllarda hızla kan kaybeden dizellerin payını başta benzinli otomobiller olmak üzere hibrit ve otogazlı otomobiller aldı. (Sabah)