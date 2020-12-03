Araba almak isteyenlere fırsat! En ucuzu...

2020 yılının son otomobilleri alıcılarını bekliyor. Yıl içinde sürekli fiyatı yükselen otomobiller yeni yılla birlikte yeniden zam görebilir. Ayrıca 2021 yılına ait otomobiller koronavirüs sebebiyle gecikme yaşama ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Sıfır otomobil bulmada son zamanlarda sorun yaşanmasa da fiyatlardaki yükseliş alıcıları olumsuz etkiliyor.