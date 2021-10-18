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Araba alacaklara kötü haber! Kritik tarih belli oldu, yıl başına kadar...
Araba almayı planlayan milyonlar için geçerli. Araba piyasası böylesini hiç görmedi. Önce isim yazdırılıyor sonrasında en az 2 ay beklemek gerekiyor. Yurtdışındaki fabrikalar Türkiye’ye ayırdıkları kontenjanları son anda iptal etti. Zaten düşük sayıda üretilen otomobilleri Türkiye yerine daha kârlı gördükleri Avrupa pazarlarına gönderdiler.