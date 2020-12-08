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Ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? MEB eğitim takvimi!

08 Aralık 2020 Salı - 16:15 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 16:15

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm okullar eğitimlerini EBA online platformaları ile EBA TV üzerinden gerçekleştiriyor. Okullarda birinci dönemin sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci de karnelerin ne zaman alıcacağını ve ara tatil tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan tatil takvimine göre, ara tatil yani sömestir tatili 2021 yılında başlayacak. Peki, Ara tatil ne zaman? Karneler ne zaman alınacak? İşte MEB'in eğitim takvimi...


Koronavirüs nedeniyle tüm okullarda eğitim EBA online ve TV platformları üzerinden gerçekleştiriliyor. Bulaş riskini azaltmak amacıyla okullarda eğitim bu dönem uzaktan devam edecek. Okullarda birinci dönemin sonuna az bir süre kala milyonlarca öğrenci ve veli de karne tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 
 
 
ARA TATİL NE ZAMAN? 
 
Dönemin ilk karnesinin de verileceği ara tatil, 5 Şubat 2021'de sona erecek. Ara dönem tatili ise 12-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
 
OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
 
2020-2021 yılı eğitim dönemi 19 Haziran 2021 tarihinde son bulacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
 
OKULLAR YENİDEN AÇILACAK MI? 
 
Koronavirüs önlemleriyle birlikte resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği duyuruldu.

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