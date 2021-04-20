Apple yeni ürünlerini tanıttı! Renkli iMac süprizi

Teknoloji devi Apple, yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdiği lansman törenini düzenledi. Teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıttı. Apple'ın pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirdiği lansman CEO Tim Cook'un konuşması ile başladı. Tanıtımda en dikkat çeken ürün ise yeni renk ve özellileri ile İMac oldu. Lansmanda farklı renk seçenekleri olan iMac modellerini tanıtan Apple, masaüstü bilgisayar özellikleri taşıyan ve piyasadaki en güçlü tablet olarak nitelendirdiği iPad Pro modellerini ve AirTag adlı uzun zamandır beklenen kayıp eşya izleyicisini duyurdu.

Apple’ın yeni ürünlerini tanıtacağı Apple Spring etkinliği düzenlendi. Apple Spring Loaded birçok sürprize imza attı. Lansman CEO Tim Cook’un konuşması ile başladı. Apple’ın California’daki Cupertino kampüsünde düzenlenenetkinlikte Şirket birçok yeni ürün ve hizmetini tanıttı.

Şirket ayrıca Spotify ile rekabet edecek podcast abonelik hizmetlerini de duyurdu. Bu servis önümüzdeki aydan itibaren 170 ülke ve bölgeye açılacak. Apple, abonelik fiyatlarının içerik oluşturucuları tarafından belirleneceğini ve aylık olarak faturalandırılacağını söyledi. Apple, podcast programı için içerik oluşturuculardan yıllık 19,99 doları ücret alacak.

Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTags de lansmada görücüye çıktı. Airtags'lerin fiyatı 29 dolardan başlayacak.

Lansmanda yeni iPhone 12 rengi de belli oldu. Apple iPhone ailesine mor rengi katıldı.

Lansmanda Apple TV 4K ve yeni Apple TV kumandası da görücüye çıktı. Ürünün 32 GB'lık versiyonu 179 dolar, 64 GB versiyonu ise 199 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.

Lansmanın en büyük sürprizleri iMAC oldu. M1 ile gelen ürün ultra ince yapısı ile dikkat çekiyor. Cihaz 2thunderbolt ve 2 USB-C'ye ev sahipliği yapıyor. 7 renk seçeneği ile gelen cihaz 24 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. yeni iMac 1080p webcam'e de sahip. Başka bir deyişle cihaza FaceTime HD kamera ile geliyor. Lansmanın en büyük sürprizleri iMAC oldu. M1 ile gelen ürün ultra ince yapısı ile dikkat çekiyor. Cihaz 2thunderbolt ve 2 USB-C'ye ev sahipliği yapıyor. 7 renk seçeneği ile gelen cihaz 24 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. yeni iMac 1080p webcam'e de sahip. Başka bir deyişle cihaza FaceTime HD kamera ile geliyor.

Yeni iMac'ler ayrıca, salgın nedeniyle video görüşmelerin arttığı bu dönemde tüketicilerden gelen şikayetlere yanıt verebilecek daha yüksek kaliteli bir ön kamera ve mikrofon dizisine sahip. Yeni iMac'ler ayrıca, salgın nedeniyle video görüşmelerin arttığı bu dönemde tüketicilerden gelen şikayetlere yanıt verebilecek daha yüksek kaliteli bir ön kamera ve mikrofon dizisine sahip.

Apple bu kamerayı 'Bugüne kadar bir Mac'e koyduğumuz en iyi kamera' olarak lanse etti. Cihaz ayrıca 6 hoparlöre sahip. Apple bu kamerayı 'Bugüne kadar bir Mac'e koyduğumuz en iyi kamera' olarak lanse etti. Cihaz ayrıca 6 hoparlöre sahip.

iMac, M1 işlemcisi ile daha iddialı bir performansa sahip. Apple Arcade'de yer alan oyunlar çok daha hızlı bir şekilde açılıyor. iMac, M1 işlemcisi ile daha iddialı bir performansa sahip. Apple Arcade'de yer alan oyunlar çok daha hızlı bir şekilde açılıyor.

Cihazlar 1299 ve 1499 dolar fiyat etiketi ile ABD'de satışa sunulacak. Cihazlar 1299 ve 1499 dolar fiyat etiketi ile ABD'de satışa sunulacak.

Apple ayrıca Yeni Magic Keyboard'u da görücüye çıkardı. Klavyede touch ID özelliği dikkat çekti. Apple ayrıca Yeni Magic Keyboard'u da görücüye çıkardı. Klavyede touch ID özelliği dikkat çekti.

Lansmanda yeni M1 işlemcili Lansmanda yeni M1 işlemcili iPad de tanıtıldı.

Yeni iPad 2TB'lık bir hafızaya sahip. Yeni iPad 2TB'lık bir hafızaya sahip.