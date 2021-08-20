AÖF yaz okulu sınavı nasıl olacak online mı, yüz yüze mi? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, 2021 sınav tarihleri?

AÖF Yaz okulu sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin yaz okulu sınavı merakla sorgulanıyor. Öğrenciler AÖF Yaz okulu sınavı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. 2020-2021 Eğitim yılı AÖF Yaz okulu yüz yüze yapılacak. Peki, 2021 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler yaz okulu sınavlarının nasıl olacağını merak ederken sınav tarihlerini de sorguluyor. AÖF yaz okulu sınavı nasıl olacak online mı, yüz yüze mi? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte AÖF yaz okulu sınav tarihi ve sınav şekli...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.