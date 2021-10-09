AÖF kayıt yenileme 2021 uzatıldı mı? AÖF kayıt yenileme tarihleri, güz yarıyıl kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek, AÖF kayıt yenileme uzatıldı mı? AÖF kayıt yenileme tarihleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi açıklama yaptı. 8 Ekim Cuma günü bitmesi beklenen 2021-2022 Güz Yarıyılı AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. AÖF öğrencileri, kayıtlarını http://aosogrenci.anadolu.edu.tr internet sitesinden yapabilecek. Kayıtların uzatılmasıyla öğrenciler AÖF kayıt yenileme başvurularının biteceği tarihi sorguluyor. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri…

AÖF kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından Twitter hesabından duyuruldu. 27 Eylül – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi uzatıldı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri…

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ, KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kayıtlar 17 Ekim saat 22:00’ye kadar devam edecek. Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

2021-2022 Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme işlemleri uzatıldı! Kayıt yenileme işlemlerinizi http://aosogrenci.anadolu.edu.tr bağlantısından 17 Ekim saat 22:00’ye kadar yapabilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL VE NEREYE YATIRILIR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.



Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.



Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.