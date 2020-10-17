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Ankaralı Rapper DOC tekli çalışması ile dijital platformlarda

17 Ekim 2020 Cumartesi - 15:44 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 15:44

DOC’ın yepyeni solo tekli çalışması “Düşüyoruz Aşka”, tüm dijital platformlarda yayında.


Ankaralı genç rapçi Ahmet Ulaş 'Offf Yakma' şarkısı ile tüm dijital platformlarda yerini almıştı.Emre Ergenç’in hazırladığı “Offf Yakma”nın video klibi  de yayınlandı.DOC’ın yepyeni solo tekli çalışması “Düşüyoruz Aşka” dü tüm dijital platformlarda yayınlandı.
 
Ankaralı genç rapçi Ahmet Ulaş, Tıp Fakültesi öğrencisi. Doctor’un kısaltılmışı olan ‘DOC’ mahlasını kullanıyor. Tüm hayatını müziğe ve tıp bilimine adayan DOC için ikisi de vazgeçilmez bir tutku ve her iki kariyerimde de yükselmeyi hedefliyor

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