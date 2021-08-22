Ankara ve Kocaeli'de 59 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

İddiaya göre, akşamüstü düğün evinde yapılan tavuklu yemek, gelen misafirlere ikram edildi.

Zaman geçtikçe misafirlerde baş dönmesi, mide bulantısı şikayetleri oluştu. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu misafirlerden 25’i Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi'ne, 6 kişi ise Polatlı Can Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla başvurdu.

Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'DE 28 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Kocaeli'de ise Ahmet K, oğlu İsmail K'nin düğününün ardından Nusretiye Mahallesi Şehit İshak Öztürk Caddesi'ndeki evlerine gelen davetlilere tavuklu pilav ve tatlı ikram etti.

Evlerine dönen davetliler, sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere müracaat etti.