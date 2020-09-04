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Ankara Valiliği'nden KPSS uyarısı!

04 Eylül 2020 Cuma - 16:57 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 17:02

Kamu Personeli Sınavı (KPSS) 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Ankara Valiliği KPSS'ye katılacak adayları uyardı.


Ankara Valiliği, 2020-Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılacağı 6 Eylül'de Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri'nin açık tutulacağını bildirdi.
 
 
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 Eylül Pazar günü 2020-KPSS'ye girecek adaylara başarılar dilenerek, "2020-KPSS'nin yapılacağı pazar günü Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyen adaylar için açık bulundurulacaktır" denildi.
 
 

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