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Ankara’da ilk açık erişimli atölye kuruldu!

30 Ocak 2021 Cumartesi - 17:52 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 17:52

Keçiören Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki atölye, öğrencilerin yanı sıra vatandaşların kullanımına açık olacak. Atölyede, Arduino temelli programlama, metin tabanlı robotik kodlama, 3D yazıcı ile tasarım ve temel elektronik gibi eğitimler verilecek.


Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilk açık erişimli  atölyesi Keçiören Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuruldu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milli Eğitim  Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in katılımıyla MEB'in ilk açık erişimli atölyesi, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında Keçiören Kanuni  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hizmete açıldı.

Açılışta okul yöneticilerinden bilgi alan Bakan Yardımcısı Özer'e, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ankara İl Milli  Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi ile okul yöneticileri ve  öğretmenler eşlik etti.

Hizmete giren atölyedeki makine ve ekipmanlar, öğrencilerin yanı sıra  vatandaşların kullanımına açık olacak.

Atölyede, Arduino temelli programlama ile Python programlama, 3D  yazıcı ile tasarım, metin tabanlı robotik kodlama, temel seviye STEM, Autodesk  Fusion 360 ve temel elektronik gibi eğitimler verilecek.

Açık erişimli atölye olarak tasarlanan "Fab-Lablar" tüm dünyada  yaygınlaşırken Türkiye'de bu atölyelerden 11 tane bulunuyo

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Ankara meb Keçiören
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