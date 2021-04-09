Ankara merkezli 33 ilde FETÖ soruşturması: 53 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 19u görevde, 32si görevden uzaklaştırılmış, 2si emekli 53 şüphelinin, Ankara merkezli 33 ilde gözaltına alınmasına karar verilmiştir" denildi.
Öte yandan FETÖ'nün hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerinden sorumlu oldukları iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları için oluşturulan çalışma evlerine yönelik soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında, başka şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri beyanları ve HTS kayıtları ile yapılan yazışmalar sonucunda 12 şüphelinin çalışma evlerinden sorumlu oldukları ve çalışma evlerinde kalarak sınava hazırlandıkları tespit edildi. Bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildi.Yüz yüze eğitim ile ilgili herkes merakla alınacak kararları bekliyor. Yeni risk haritasının yayınlanmasıyla birlikte okulların durumu da gündem konularından biri oldu. Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Yüz yüze eğitime ilişkin yeni kararlar alındı mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor.