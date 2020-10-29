Anıtkabir aslanlı yol hikayesi: Aslanlı yol ne anlama geliyor, yol üzerindeki taşlar neden aralıklı?

Ankara’nın önemli simgelerinden biri olan Anıtkabir mimarisinin yanı sıra, mimarideki gizli bilgileriyle bir şaheser niteliğine sahip. Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının bulunduğu Anıtkabir Cumhuriyet’in 97. yılında ziyaret ediliyor. Anıtkabir’e gelenler manevi duyguların yanı sıra Anıtkabir’in heybeti karşısında da şaşkınlığını gizleyemiyor. Özellikle Aslanlı yol hakkında arama motorlarına yöneliyor. Peki, Aslanlı yol ne anlama geliyor? Aslanlı yol neden aralıklı? İşte Anıtkabir Aslanlı yol hikayesi…

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, mimari yapısının dışında kabirdeki mesajlarıyla da dikkat çekiyor. Kenti ziyaret eden herkesin ilk durağı olan Anıtkabir’in her bir noktası ayrı bir anlam taşıyor. Park alanındaki ağaçlardan, anıta giden Aslanlı Yol’daki aralıklı dizilen taşlara, aslanların sayısına kadar her birinin ayrı bir anlamı var. Peki, Aslanlı yol ne anlama geliyor, yol üzerindeki taşlar neden aralıklı? Anıtkabir aslanlı yol hikayesi…

ASLANLI YOL NE ANLAMA GELİYOR?

262 metre uzunluğundaki yolun iki yanında, oturmuş haldeki 24 aslan heykeli 24 Oğuz Boyu’nu temsil eder. Çift çift sıralanmış aslanlar, Türk milletinin birlik ve beraberliğini simgelerken, Anadolu’da uygarlık kuran Hititler’in sanat üslubu ile yapılan aslan heykelleri aynı zamanda kuvvet ve sükuneti de anlatır.

ASLANLI YOL NEDEN ARALIKLI?

Traverten taşları ile döşeli olan yolda taşların aralıklı dizilmesi sebebi; yürüyenleri, yere bakarak ilerletmek durumunda bırakarak Anıtkabir’e yaklaşan kişinin başını eğik tutmasını sağlamaktır.

Aslanlı Yol başındaki 26 basamaklı geniş merdivenlerin hemen başında karşılıklı olarak ‘İstiklal’ ve ‘Hürriyet’ kuleleri yer alır. Anıtkabir’de, simetri gözetilerek yerleştirilmiş 10 tane kule var. Bu kulelere Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumunda etkisi olan önemli kavramları temsil eden Mehmetçik Kulesi, Müdafaa-i Hukuk Kulesi, Zafer Kulesi, Barış Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Misak-ı Milli Kulesi, İnkılap Kulesi, Cumhuriyet Kulesi isimleri verilmiş. Kareye yakın dikdörtgen kulelerin üzeri piramit biçiminde çatıyla örtülüdür. Çatıların tepesinde ise eski Türk çadırlarında görülen tunç mızrak ucu vardır.