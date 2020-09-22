Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, VİP aracın otelin önüne yanaşması, araçtan inenlerin oteldekilerle konuşmaları, otelden birkaç kişinin dışarı çıkarak aracın başında toplandıkları ve bir süre sonra sağlık ekiplerinin gelerek araç içinde müdahalede bulundukları görülüyor.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı
DHA | 22 Eylül 2020 Salı - 19:57 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 19:57