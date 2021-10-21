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Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 1:08 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 1:08

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nin (DCA) bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.


Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD yerel saatiyle öğleyin  Maryland eyaletindeki merkezde kılınan cenaze namazının hemen ardından kimliği  henüz belirlenemeyen bir kişi ateş açtı.
 
Merkezin bahçesinde yaşanan saldırıda, saldırganın vurduğu kişi  yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığını belirten  yetkililer, saldırganın hala arandığını kaydetti.
 
Olaya ilişkin polisin soruşturması sürerken, kaynaklar olayın DCA ile  herhangi bir ilişkisinin olmadığını, bireysel bir mesele olduğunu ve merkezin  yönetiminin yerel yetkililerle yakın iş birliği yaptığını aktardı.
 

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ABD Washington silahlı saldırı
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