Ameliyatla boy uzatmak mümkün!

Uzuv uzatma ameliyatı olarak da bilinen boy uzatma ameliyatı, bacaklarda kemik büyümesini teşvik eden cerrahi yaklaşımları içerir. Bu yaklaşım genellikle sadece bacak veya bacakları değil, aynı zamanda bacaklardaki tendonları da uzatmak için birkaç ameliyat içerir.

Boy uzatma ameliyatı genel olarak eşit olmayan boyutta büyüyen bacakları düzeltmek için yapılır. Örneğin, doğumda mevcut olan yaralanma veya koşullar nedeniyle bir kişinin bir bacağı diğerine göre anormal derecede kısaysa, doktor boy uzatma ameliyatı önerebilir.

Sebepleri nelerdir?

Bacak uzunluğunda farklılıklara yol açabilecek temel nedenler kemik büyümesini etkileyen doğum kusurları, serebral palsi, büyümeyi etkileyen alt bacaklarda kırık kemik veya yaralanma öyküsü, çocuk felci öyküsü, kısaltılmış veya gergin kasların öyküsü, kalçaları etkileyen Legg-Perthes hastalığıdır.

Kimler için uygundur?

Boy uzatma ameliyatı, kemik büyümesinin sonuna yakın, 18 ila 25 yaş arasındaki genç erişkinlerde daha yaygındır. Bununla birlikte, nadir durumlarda prosedür yaşlı erişkinlerde yapılabilir. Hastanın kemikleri büyümeye devam etmiyorsa, ameliyat için uygun olarak kabul edilir.

Boy uzatma ameliyatı estetik kaygılar için yapılabilirken, hasta eşit olmayan uzunlukta bacaklara sahip olduğu için bazı yan etkiler de yaşayabilir. Örnekler arasında skolyoz - omurganın eğriliği - veya pelvik yanlış hizalama sayılabilir.

Nasıl uygulanır?

Bir cerrah, boy uzatma ameliyatı için iki yaklaşımdan birini gerçekleştirebilir: bacağın dışına pimler ve bir çerçeve (dış fiksatör adı verilen) uygulayarak veya kemiğe intramedüller çivi adı verilen bir çivi sokarak. Tırnak, kemik büyümesini ve uzamasını desteklemek için zamanla uzatılabilir.

Her iki cerrahi yaklaşım da, kişinin işlem sırasında tamamen uyuduğu genel anesteziyi içerir. Yaygın cerrahi yaklaşım kemik kısaltma, kemiğe metal pimler ve vidalar uygulama ya da pimlere harici metal aygıtların takılmasını içerir. Bu cihaza "fiksatör" denir ve yeni kemik büyümesini teşvik etmek için kemiğin kesilen alanını ayırmaya yardımcı olur.

Hasta istenen sonuçlara ulaştığında, pimler çıkarılır. Bacakların uzayabileceği maksimum miktar değişir ancak genellikle yaklaşık 7 santimetre ile sınırlıdır.

Nelere dikkat edilmelidir?

Bazen ameliyattan sonra gözlem ve fizik tedavi için birkaç gün hastanede kalmanız gerekebilir. Hareket etmek için koltuk değneklerini kullanabilir. Ayrıca kemik büyümesini teşvik etmek için D vitamini ve kalsiyum takviyeleri önerilebilir. İyileşme devam ettikçe aşamalı olarak aktiviteler artırılır.