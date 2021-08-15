Altın ve dolarda flaş tahmin! Yükselecek

Altın ve dolarda son dakika tahmini! ABD’de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi ve enflasyonun beklentilere paralel olarak gerçekleşmesi ile birlikte hafta başı itibarıyla ons altında sert düşüş gözlendi. 1675 dolara kadar geri çekilen ons altın kayıplarını telafi ederek haftayı 1781 dolar seviyesinde kapattı. Altında oluşan fiyat hareketlerine bakıldığı zaman uzmanlar elinde altın bulunduran yatırımcıların kısa vadede hareket etmemelerini, uzun vadede diğer emtialarda olduğu gibi altın fiyatlarının da yukarı taşınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Öte yandan ons altında 1750 dolar seviyeleri, gram altında ise 485 lira seviyelerinin alım fırsatı doğurabileceği belirtiliyor