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Altında flaş gelişme! Fiyatlarda yeni seviye...

23 Nisan 2021 Cuma - 10:02 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 10:32

Altın fiyatları yükseliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,06 artışla 477,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 477,20 liradan işlem görüyor.


Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatleriyle birlikte belli oldu. Geçtiğimiz hafta haftalık bazda bakıldığında altın fiyatları yatırımcısına kazandırdı. Ons altındaki artış altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Altının onsunun uzun zaman sonra bin 785 dolara yükselmesiyle birlikte iç piyasadaki altın türleri de değer kazandı.
 
İşte altın fiyatlarında son durum..
 
GRAM ALTIN NE KADAR?
 
Altının gram fiyatı 23 Nisan 2021 Cuma günü 477,49 lira seviyelerinden işlem görüyor. 
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
Çeyrek altın alış fiyatı 765 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 789 lirada konumlandı. 
 
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
 
Satış fiyatında bir süre önce 3 bin lira barajını aşan Cumhuriyet altını son dönemdeki artışla birlikte buradaki konumunu da güçlendirmiş oldu. 23 Nisan 2021 Cuma günü Cumhuriyet altını 3 bin 40 liradan alınırken 3 bin 144 liradan da satışa sunuluyor.
 
DOLAR NE KADAR?
 
Amerikan doları 8.32 lira seviyelerinden piyasada işlem görüyor.
 

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