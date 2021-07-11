Altın ve dolar için kritik açıklama! 'Pas geçecek' uyarısı, gelecek hafta...

Piyasa değeri, yıllık satışlarının altında olan şirketler

BIST 100 hisseleri içerisinden piyasa değeri yıllık satışlarının altında olan 23 şirket bulunuyor. Bu firmaların yıllık kar ve özsermayelerini piyasa değerleri ile ilişkilendirdiğimizde F/K oranı 20 ve piyasa defter değeri 6’nın altında olan 18 şirket yer aldığı gözlenmekte.

Yapılan çalışmada listeye giren 18 şirketin dokuzu yılbaşından bu yana yükselirken diğer dokuzu geriledi. Şirketlerin yıllık satışlarının artması halinde mali yapılarında meydana gelecek olumlu gelişmeler fiyatlarına da olumlu yansıması beklenmeli. Ancak bunun için makro ekonomik verilerde düzelme meydana gelmesi ve kurumsal yatırımcıların ilgisinin de önemli olduğu göz ardı edilmemeli.