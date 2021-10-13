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Altın resmen uçuşa geçti! Bugün belli oluyor, saat 15.30'u bekleyin
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Altın rekor üstüne rekor kırarken kritik gelişmeler art arda yaşanıyor. Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatlarında son durum ne? Altına yatım yapmak isteyenler merak ediyor. Altın alacaklar için önemli bir gün. Bugün saat 15.30'u bekleyin...