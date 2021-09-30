Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 600 liraya kadar...

Altın fiyatlarında flaş gelişme. Bu hafta altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcılar tarafından merak edilen gelişmelerin başında yer aldı. Dolar endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, bu durum altın fiyatları üzerinde etkisini hissettirdi. Ons altında geri çekilmeler yaşanırken, gram altın fiyatını da baskıladı. Yatırım uzmanları altın fiyatlarının 506 lira eşiğini geçmesi halinde 540 liralara oradan da 600 liralara kadar çıkabileceğini söyledi.