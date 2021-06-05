Gazetevatan.com » Ekonomi » Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! 600 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! 600 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Altında yükseliş trendi devam ediyor. Altın yatırımcıları gözünü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajlara dikti. Bu toplantıda verilecek olan mesajlar. Altının kaderini belirleyecek. Ancak uzman yükseliş trendinde olan altının uzun vadede 600 lira civarında fiyatlanacağını ifade ediyor. Uzmanlar ayrıca, 'Altında yüzde birlik dahi olmayan düşüş olduğunda "eyvah altına ne oluyor" diyorsanız, stres yaşıyorsanız kâra geçince altınlarınızı satın bir daha da almayın. Altınınız sağlığınızı bozan bir zehir olmasın" uyarısında bulundu. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Vatandaşlar altın fiyatlarını yakın tabini sürdürüyor. Hafta içinde 540 lira olan rekor seviyesine yaklaşan gram altın geri çekildi. Analistler haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor. İşte piyasalarda son durum...