Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Bugün çeyrek ve gram altın fiyatı...

Nisan ayını pozitif tamamlayan altın mayıs ayına yatay bir seyirle başladı. Dolardaki güçlenme altın fiyatlarını baskı altında tutuyor. Dün altının onsu günü yüzde 0.18 değer kaybı ile tamamladı. Ons altında, 100 günlük ortalamanın geçtiği 1790 seviyesinin test edilmesinin ardından 1755 seviyesine doğru satış baskısı oluştu. Gram altın Dolar TL kuru ve ons altındaki yatay seyrin etkisinde yeni aya ve haftaya sakin başlarken haftanın ikinci gününde hareketlilik gözleniyor. Nisan ayının sonlarına doğru 480 seviyesini aşarak 2021 yılının zirvesini gören gram altın bugün 475 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcı tüm bu gelişmelerle birlikte altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, Altın ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 4 Mayıs anlık altın fiyatları ve çeyrek altın, gram altın, tam altın alış satış fiyatları...

Dolar endeksi geçen hafta cuma günü sert bir yükseliş kaydetmesinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen düşüşle birlikte altın ve değerli madenlerde baskı oluşturuyor. Son haftalarda 1800$ seviyesine yaklaşan ancak bu seviyeyi yukarı yönlü kırmayı başaramayan ons altının yükseliş hareketini devam edeceğinin sinyalini veriyor. Döviz kurundaki yatay seyir gram altında geri çekilmelere neden olmaya devam ederken Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin güçlü bir seyir izlemesi ons altın üzerinde olumsuz etkiye neden oluyor. Gram altın Dolar TL kuru ve ons altındaki yatay seyrin etkisinde mayıs ayının ilk haftasına sakin başladı ancak haftanın ikinci gününde altında hareketlilik gözleniyor. Peki, Altın ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 4 Mayıs anlık altın fiyatları ve çeyrek altın, gram altın, tam altın güncel fiyatları...

ALTINDA SON DURUM NE? 4 MAYIS ALTIN FİYATLARI

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

475,52 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 475,60 liradan, 3 bin 112,00 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 159,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

3 bin 100,27 liradan alınan tam altın 3 bin 178,48 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.498,46 liradan alınan yarım altın 1.537,52 liradan ve 751,58 liradan alınan çeyrek altın 768,76 liradan satılıyor.

ALTIN YORUMLARI

Teknik Fx tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ABD tahvil faizlerindeki artışların yükseliş momentumunu zayıflattığı bir süreçten geçen sarı madende bir süredir long pozisyonlarında azaltmaya gittiği gözlemlenmişti.

Bu bağlamda birçok sanayi ve tarım emtiasında tarihi rekor seviyeler test edilirken altın fiyatlarının bu yükselişe katılamadığı bir süreç yaşanmış oldu.

FİYAT BASKISININ DEVAM ETMESİNİ BEKLEMİYORUZ'

Ancak özellikle enflasyon beklentilerinin arttığı ve bol likiditenin olduğu bir piyasada mevcut fiyat baskısının uzun bir süre devam etmesini beklemiyoruz.

Bu bağlamda özellikle belirttiğimiz bandın üst seviyesi olan 1797 üzerinde günlük kapanışın yapılmasıyla ilk aşamada 1820’ye doğru bir fiyatlamanın olması beklenebilir.

Bu arada altın-gümüş rasyosunun gümüş lehine fiyatlanmaya başlaması da ons altını destekleyecek bir unsur olacaktır."

Vakıf Yatırım tarafından ise şöyle denildi: "Geçen hafta yurt içi piyasaların gözü TCMB’nin enflasyon raporundaydı. TCMB, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini %9.4’ten %12.2’ye revize ederken, Başkan Kavcıoğlu politika faizinin enflasyon üzerinde oluşturulacağı mesajını tekrarladı.

Başkan Kavcıoğlu’nun sunumunun ardından dolar/TL kurunda 8.13 seviyesine kadar geri çekilme görülse de, haftanın devamında ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket ile kur 8.29’u test etti.

Ons altın önemli destek olan 1.765 seviyesini test ederken, bu seviye destek olarak çalıştı ve tekrar tepki alımları izlendi. Bu seviye altında 1.750 ve 1.700 desteklerini takip ediyor olacağız. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.790 direnci önemini koruyor. 1.790 üzerinde yukarı denemelerin hızlanacağını düşünüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket kısa vadede önemli olmaya devam edecek."