Altın fiyatlarında flaş hareket! Bugün çeyrek ve gram altın fiyatı...

ABD’de hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve perakende verisindeki duraklamayla birlikte altının ons fiyatı haftaya yükselişle başladı. Yönünü yukarıya çeviren ons altın ve Dolar TL kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın son 6 ayın zirvesine çıktı. Gram altın fiyatı kısa vadeli hareketinin ardından yatay bir seyir iziliyor. Haftanın ikinci gününde gram altın 500 liranın altında işlem görüyor. Yatırımcı altındaki fiyatlamaları yakından takip ederken gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Altın ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 18 Mayıs anlık altın fiyatları ve çeyrek altın, gram altın, tam altın alış satış fiyatları...

Ons altın 3 ayın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Değerli metal güçlü ve yükseliş potansiyelini koruyor. Yeni güne yatay bir seyirle 500 liranın altında başlayan gram altın, ABD 'den gelen veriler ve ons altın fiyatlamalarınden destek buluyor. Özellikle döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik gram altını destekliyor. Analistlere göre, gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 510 ve 520 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 500 ve 495 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor. Peki, Altın ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 18 Mayıs anlık altın fiyatları ve çeyrek altın, gram altın, tam altın alış satış fiyatları...

ALTINDA SON DURUM! 18 MAYIS ALTIN FİYATLARI

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

498,70 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 498,78 liradan, 3 bin 268,00 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 318,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

3 bin 257,31 liradan alınan tam altın 3 bin 341,43 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.574,37 liradan alınan yarım altın 1.616,34 liradan ve 789,65 liradan alınan çeyrek altın 808,17 liradan satılıyor.

ALTIN YORUMLARI

ALTIN NE OLUR? ALTIN FİYATLARI YÜSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Özellikle ABD enflasyon verisi sonrasında çalkantılı süreç yaşanan geçen haftanın son iş gününde dolar endeksinde yaşanan gerileme sonrasında ons altın en yüksek 1845 dolar seviyesini görmüştü. Yeni haftanın ilk saatlerinde ise 1850 dolar üzeri fiyatlamaları gören ons altında ana yükseliş trendi içerisinde olduğumuzu söylemek mümkün.

Bu ana trend içerisinde ilerlerken hafif çaplı geri çekilmeler olması halinde geçen hafta da bahsettiğim 1814 dolar seviyesindeki desteğin devam ettiğini belirtebilirim. Hatta bu destek seviyesi geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yukarı sert hareket esnasında bile korundu. Tekrardan bu geri çekilmelerin gündeme gelmesinin yeni alım fırsatları şeklinde değerlendirileceğini düşünüyorum.

1850 dolar seviyesinin üzerine yerleşme olursa da 1900 dolar seviyesine olan yolculuğun hafif dalgalanmalar ile başlamasından bahsedebiliriz. Bu hafta açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının satır aralarında eğer ABD enflasyonunun yukarı yönlü hareketinin geçiçi olduğu temasına vurgu yapıldığına şahit olursak, ABD 10 yıllıklarında ilave geri çekilmeler ons altının 1900 dolar seviyesine hareketini destekler nitelikte olacaktır.

Gram altında geçen hafta 500TL’nin çok uzak olmadığından bahsetmiştim. Nitekim Perşembe günü bu seviyenin yakalandığını gördük. Yeni haftanın erken saatlerinde 500TL üzerinde görülen seviyelerden dolar/TL kurunun 8.32TL’ye gerilemesi sonucunda 496TL seviyelerine inişler oldu. Bu hareket de bize dolar/TL kurundaki geri çekilmenin sınırlı kalma ve yukarı yönlü riskler çerçevesinde yeniden artış senaryosunun işlemeye başlaması haline bu hafta içerisinde yeniden 500TL üzeri hareketleri görebileceğimizin göstergesi. Bu ana senaryo çerçevesinde Kasım 2020’de görülen 520TL seviyesinin test edilmesi durumu yeniden kısa vadede söz konusu olabilir. Bu durum gerçekleşene kadar eğer aşağıda 480TL seviyelerine yakınlaşmalar gündeme gelirse, bunların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum.