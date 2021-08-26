Altın fiyatlarında flaş gelişme! 530 lira...

Altın fiyatlarında flaş gelişme! Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısı sonrasında yapacağı açıklamalarına kitlenen piyasalarda altın temkinli hareketini sürdürüyor. Uzmanlar altında 470 seviyesine doğru oluşabilecek bir geri çekilme iyi bir alım fırsatı sunabileceğini söylerken 520 – 530 seviyeleri kar realizasyonları için uygun bir yer olduğu ifade edildi.

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tahmini! Küresel piyasalar ABD 'nin alacağı aksiyonları bekliyor. Fed 'in faiz artırıp tahvil alımlarını azaltması beklentisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Ons altın 1800 dolar psikolojik sınırı etrafında işlem görürken dar bantta hareketini devam ettiriyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole'de yapacağı konuşmada varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımı konusunda ipucu vermesi beklenirken ons altın yüzde 0.20 oranında düşüşle 1787 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 1786 doları, en yüksek de 1792 doları gören ons altına ilişkin olarak analistler kritik destek noktasını 1773 dolar olarak gösterdi. Analistler1773 doların kırılması halinde sırasıyla 1756 ve 1739 dolar desteklerinin çalışabileceğini belirtti.

GRAM ALTIN DAR BANTA SIKIŞTI

Gram altın fiyatları da yurtiçinde düşen dolar kuru ve ons altındaki gerilemenin etkisiyle bir miktar değer kaybetti. Gram altın gün içinde en düşük 480.9 lira, en yüksek 483.1 lira seviyesini gördü. Saat 08:20 itibariyle gram altın 481.3 liradan alıcı buluyor.

ALTINDA FLAŞ TAHMİN

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer altın fiyatlarındaki hareketlilik ile ilgili konuşarak, "Küresel piyasalar bugün başlayacak olan Jackson Hole Sempozyum’una odaklandı. Toplantı öncesi ons altın 1800 seviyesinin hemen altında baskılı bir seyir izliyor. Cuma günü Jackson Hole’da konuşacak Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının dengeli olmaya devam etmesini bekliyorum.

Daha önceki açıklamalarında enflasyon dinamiklerinin geçici olduğu ve tam istihdam piyasasından uzak olduklarına yönelik söylemlerini radikal bir şekilde değiştirecek yeni bir dinamik olmadı. Dolayısıyla söylem değişikliği gelmeyebilir. Böyle bir durumda küresel piyasalar güvercin açıklamaları ons altında 1830 direnç seviyesine doğru yukarı yönde tepkiyle karşılayabilir.

Bu senaryoyu biraz daha şahinleştirecek en önemli etken, son dönemde varlık alım programının azaltılması yönünde görüş bildiren Fed Eyalet Başkanlarının görüşleri olur. Bu görüşler ışığında, varlık alım programının azaltımının başladığına yönelik gelebilecek bir söylem piyasalar tarafından daha şahin algılanabilir ve bu durum ons altının 1760 desteğine doğru gerilemesine zemin hazırlayabilir.

Toplantıya kadar olan süreçte ons altının 1830 direnç seviyesine doğru ataklar yapması şaşırtıcı olmaz. Ancak yükseliş performansının sürmesi açısından teknik olarak 1830 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Bu durumun karşılanması halinde 1900 seviyesine doğru güç kazanma potansiyeli aratacaktır.

Jackson Hole Toplantısından bir beklenti oluşması halinde küresel piyasalar Eylül ayındaki Fed toplantısına odaklanacak ve bu da ons altın için yeni bir bekleyiş anlamına gelecek. Normal şartlarda Delta varyantı endişelerinin artması ve büyümenin beklenti altında kalması ons altının güvenli liman talebini çalıştıran iki önemli senaryo. Ancak piyasa Fed’in ne zaman sıkılaşacağına odaklanmış durumda. Dolayısıyla büyüme, enflasyon ve tarım dışı gibi veriler ABD 10 yıllık ve dolar endeksi üzerinde reaksiyon yaratacağı gibi altın fiyatlarını da etkileyecektir. Gram altın yatırımcısı için ise 470 seviyesine doğru oluşabilecek bir geri çekilme iyi bir alım fırsatı sunabilir. 520 – 530 seviyeleri kar realizasyonları için uygun yerler gibi görünmekte." dedi.