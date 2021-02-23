Altın fiyatları yeniden yükselişte! Altında kritik 2 gün!

Altında yükseliş eğilimi haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Uzun süre düşüş trendinde olan altın neredeyse dibi görmüştü. ABD 10 yıllık tahvil faizi son bir yılın en yüksek seviyesine çıkması ve Dolar TL kurundaki alıcılı seyir ile birlikte ons altın destek buldu. Gram altın Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra yeni haftaya ons altındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle yükselişine devam ediyor. Altındaki toparlanma son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi edebileceğinin sinyalini veriyor. Yatırımcının gözü, FED Başkanı Powell’ın kongrede yapacağı sunumu takip edecek. Peki, Altın fiyatları son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 23 Şubat canlı altın kuru ve anlık altın fiyatları...

Altında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dün gram altın, haftaya da değer kazancıyla başladı. Ons altındaki yükseliş ve Dolar TL kurundaki alıcılı seyirden destek buluyor. Gram altın geçtiğimiz hafta 400 TL’nin altını test ederek Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra yeni haftaya ons altındaki yukarı yönlü hareketin etkisinde yükselişle başladı. Analistler altın fiyatlarının kısa vadede yükseliş çabası içerisinde olabileceğini ve son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi edebileceğinin sinyalini veriyor. Altın fiyatlamalarında kritik 2 gün olacak. Altın yatırımcıları FED Başkanı Powell’ın bugün ve yarın yapacağı sunumu takip edecek. Bu hafta Powell’ı yapacağı ve tahminen iyimser bir tonda geçebilecek sunum öncesinde değerli madende tepki yükselişleri sürebilir. Peki, Altın fiyatları son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 23 Şubat canlı altın kuru ve bugün anlık altın fiyatları...

Altın fiyatları yeniden yükselişte. Son 7 aylık en düşük seviyeyi gören altında yükseliş çabası devam ediyor. Altında yaşananyukarı yönlü hareketlilik son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi edebileceğinin sinyalini veriyor. Gram altın geçtiğimiz hafta 400 TL’nin altını test ederek Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra yeni haftaya ons altındaki yukarı yönlü hareketin etkisinde hafif yükselişle başlamıştı. Ons altındaki yükseliş ve Dolar TL kurundaki alıcılı seyir altın fiyatlarını da etkiliyor. Bu haftanın en önemli gündemi ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı sunumlar olacak. Fed Başkanı Powell, bugün Kongre’de ve Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde sunumlarını gerçekleştirecek. Sürpriz açıklamalar fiyatlamaları etkileyebilir.

ALTINDA SON DURUM NE? 23 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 408,58 liradan alınıyor, 408,67 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 652,00 liradan alınıyor, 668,20 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.301,00 liradan alınıyor, 1.336,41 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.708,00 liradan alınıyor, 2.749,00 liradan satılıyor.

2 3 Şubat anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

İntegral Yatırım altın yorumu

Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1787 seviyesi yakınlarından geçiyor. 2021'in en kötü haftasını geride bırakan değerli metal yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanıyor. Zayıflayan Dolar Endeksi ons altına güç verirken tahvil faizlerindeki güçlü görünüm ons altının gücünü törpülüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.30 yakınlarında, 10 yıllık tahvil faizleri ise 1.38 ile pandemiden sonra görülen en yüksek seviyelerde bulunuyor. Tahvil faizlerinde güçlü görünüm sürdükçe ons altında yükselişlerin sınırlı bir alanda kalması mümkün görünüyor. Ons altın için haftanın en önemli gelişmeleri yarın Powell'ın yapacağı kongre sunumu ve perşembe günü gelecek ABD büyüme verisi olacak.

Bugün ise piyasalarda ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 seviyesi altında zayıf seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 1760 ile son 7 ayın en düşük seviyesini gören ancak bu bölgede gelen alımlarla toparlayan değerli metalde ana resimde görünüm aşağı olmaya devam ediyor. Ons altında yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1800 altında kalındıkça yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. 1800 seviyesi güçlü psikolojik direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 1760 seviyesi destek olarak takip ediliyor.