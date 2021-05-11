Gazetevatan.com » Ekonomi » Altın fiyatları için iki kritik gelişme! Sinyal etkisi yaratacak
Altın fiyatları için iki kritik gelişme! Sinyal etkisi yaratacak
Altın fiyatları, gram tarafında 2021 yılının zirvesini test ederken, ons tarafında ise küresel düzeyde artan enflasyon endişelerin etkisiyle, 1850 dolar psikolojik direncine yöneldi. Altın fiyatları özellikle Nisan ayıyla beraber yakaladığı ivmeyi, dünyanın önde gelen merkez bankalarının ‘Güvercin mesajları’ ile sürdürüyor. Yatırımcılar, ‘Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi’ sorusuna yanıt ararken, piyasalarda riskten kaçınma aracı olarak öne çıkan altın için 2 kritik gelişme öne çıkıyor.
Altın fiyatları 2020 yılının son çeyreğinde başlayan düşüş trendini Nisan ayıyla beraber kırdı. Gram altın fiyatları 2021 yılının zirvesini tazelerken, ons altın ABD'de ekonomisinin artan enflasyon ve enflasyon beklentilerinin etkisiyle, 1850 dolar kritik bandına yöneldi.