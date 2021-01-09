Altın düşer mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Analistlerden altın yorumları...

Küresel gelişmeleri yakından takip eden yatırımcı hafta sonu altın fiyatlarını merak ediyor. Ocak ayının ikinci haftasında altın fiyatları, haftanın son işlem günü olan Cuma gününün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Altın yatırımcısı hafta sonu altın fiyatlarını merak ediyor. Analistler, ons altındaki zayıf görünümü ve TL varlıklarındaki güçlenme trendinin altın fiyatlarını aşağıya çektiği görüşünde. 2021 yılının ilk haftasından bu yana yaşanan ekonomik gelişmeler hem de ABD'de yaşanan olaylar hem döviz hem de altın cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden oldu. 2020'nin son aylarında altında izlenen yukarı yönlü seyir 2021 yılının ilk haftasında küresel gelişmelerin de etkisiyle yerini yaşağı yönlü seyire bıraktı. Peki, Altın artacak mı? Altın düşer mi? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte hafta sonu altın fiyatları...
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
438,46 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 438,54 liradan, 2 bin 968 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 013 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
2 Bin 947 liradan alınan tam altın 3 bin 023 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.424 liradan alınan yarım altın 1.462 liradan ve 714 liradan alınan çeyrek altın 731 liradan satılıyor.
ALTIN YORUMLARI
Analistler, ABD'de başkanlık seçiminin, Kongre'de dün yapılan tescil ile resmen Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından piyasalarda artan risk iştahı ve yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin, altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.
A1 FX Araştırma Müdürü Eren Can Umut, konuyla ilgili olarak “Ons altın tarafında sert hareketler yaşanıyor. Bu fiyatlamanın piyasalara düşen kesin bir nedeni yok. Hareketi daha çok teknik olarak yorumluyoruz. Bu noktada dolar endeksinde bir miktar toparlanmanın yaşanması da altın fiyatlarında oluşan geri çekilmenin nedenleri arasında gösterilebilir. Özellikle ABD'de Senato seçimlerinin oluşturduğu belirsizliğin ortadan kalması ile beklentilerin gerçekleşmiş olması nedeniyle dolar endeksinde bir miktar artış kaydedilmiş olabilir. Fiyatların yükselen trendine geri dönememesi satış baskısının artmasını beraberinde getirebilir” değerlendirmesini yaptı.
Troy Kıymetli Maden Ticareti tarafından hazırlanan kıymetli madenler raporunda ise altın fiyatlarıyla ilgili şu değerlendirme yer aldı: “ABD seçimlerinde demokratların son eyaleti de almalarının ardından mutlak bir demokrat zaferi gerçekleşmiş oldu. Aynı zamanda önceki gün Trump destekçilerin senato binasını basmasının ardından olay kısa süre içerisinde kontrol alınmıştı. Piyasaların ise bu olaya tepkisi kısıtlı olurken altının ise yoluna durmaksızın satıcılı bir şekilde devam ettiğini gördük. Diğer taraftan Kripto para piyasasındaki coşku devam ederken, Bitcoin'in altından rol çaldığı ise piyasalarda tartışılan bir konu haline gelmiş durumda.”
ONS ALTIN'DA KISMİ OYNAKLIK YAŞANABİLİR
Ziraat Yatırım
ABD'de teşvik beklentileri risk iştahını desteklerken, ABD hazine tahvili faizlerinde artışların değerli madeni baskıladığı söylenebilir. Ancak, enflasyon beklentilerinde de artış gözlenirken, Dolar endeksi (DXY) 90 seviyesinin altında. Bu kapsamda, değerli madenin 1.900 desteğinin üzerinde tutunmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda 1.893 ve 1.886 yakın destekler. Öte yandan, değerli madenin 1.900 seviyesinin üzerinde güç kazanarak 1.923 yakın direncini kırması durumunda 1.937 ve 1.948 sıralı hedefler olabilir.
ALB Forex
Ons altın fiyatı 1960 dolar direncinden geriledi. Fibonacci 38,2’lik dilime denk gelen bölgeden başlayan satışlar 1900 dolara kadar devam etti. Bu sabah 1908 dolar seviyelerinde bulunan ons altında değer kaybının devam etmesi durumunda, 1890 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Fibonacci 61,8’lik dilime denk gelen 1882 dolar ise en kuvvetli destek. Kırılması durumunda kısa vadeli yükseliş trendinin de kırılmasına bağlı olarak ana yükseliş eğiliminin bulunduğu 1818 dolara seviyesine doğru gerileme devam edebilir.