Altın bulundu! Tarih belli oldu! Değeri...

Ağrı'da altın müjdesi! 20 ton altın rezervi tespit edildi. TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Ağrı’daki altın rezervi ile ilgili “Ağrı tesisinde 2022’nin sonuna kadar ilk altın dökümünü gerçekleştireceğiz. 2023 itibarıyla bu tesisten 3-3,5 ton altın üretmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağrı Mollokara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama sonucunda piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi" dedi.

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Ağrı 'daki altın rezervi ile ilgili "Ağrı tesisinde 2022'nin sonuna kadar ilk altın dökümünü gerçekleştireceğiz. 2023 itibarıyla bu tesisten 3-3,5 ton altın üretmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mollakara altın madeni tesisinin temel atma töreni için Ağrı'ya geldi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak yer aldığı Koza Altın, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Mollakara köyünde altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2,300 kişiye ulaşması bekleniyor" denildi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ağrı İli Diyadin İlçesi içerisinde Koza Altın İşletmelerine aitMollakara Altın ve Gümüş projesinde, idari binaların yapımı için bugün (10.06.2021) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Sayın Muhiddin Gülal'ın katılımlarıyla temel atma töreni gerçekleştirilecektir.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal, tesisin kurulacağı alanda gerekli incelemeleri yapmıştı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, mart ayında düzenlediği basın toplantısında, planlanan söz konusu yatırımın tutarını 300 milyon dolar olarak açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağrı Mollokara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama sonucunda 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi" ifadelerini kullandı.