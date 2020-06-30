Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili olan Fehmi Alpay Özalan 29 Mayıs 1973 yılında İzmir’de doğdu. Eski futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan şimdi de AK Parti idare amiri oldu. Alpay Özalan kimdir? Yeni AK Parti idare amiri olan Alpay Özalan nereli, kaç yaşında?

ALPAY ÖZALAN KİMDİR?

Alpay, futbola Altay Spor Kulübü'nde başladı. 1991-92 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Soma Linyitspor'a kiralık verildi ve profesyonel kariyeri başlamış oldu. 8 Eylül 1991'de Çeşmespor ile oynanan maç kariyerinin ilk maçı oldu. Aynı maç kariyerinin de ilk golünü kaydetti. Buradaki performansı ile yalnızca kulübü Altay'ın değil millî takımın da dikkatini çekti ve Fatih Terim tarafından izlenmeye başlandı. Bir sonraki sezon da Altay'a geri döndü. 30 Ağustos 1992'de Galatasaray karşısında hem ilk kez Altay forması giydi hem de ilk kez birinci lig maçına çıktı. İlk birinci lig sezonunda 24 maça çıkan futbolcu gösterdiği başarılı performanstan dolayı ertesi sezon Beşiktaş'a transfer oldu. 1998-99 sezonu sonrasında Beşiktaş ile yollarını ayırdı. 1999 senesinde Beşiktaş'tan ayrılan futbolcu Siirt Jetpaspor ile anlaştı. O dönem Sergen Yalçın gibi önemli futbolcuların haklarını alan bu kulüp ile gelen teklifleri düşünen Alpay, İstanbul'un bir başka büyüğü olan Fenerbahçe'ye kiralandı ve bir sezon burada top koşturdu. 8 Ağustos 1999'da Vanspor ile oynanan maçta ilk kez sarı lacivertli forması giyen futbolcu, bir de gol attı. 29 maçta forma giyen futbolcu, iki kez de kırmızı kart gördü. Ligi dördüncü bitiren takım, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası'nda da ilk turda elenince kadrosunda değişime gitti ve Alpay ile sözleşme yenilemedi. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynadığı iyi futbol ile 2000-01 sezonu başında Aston Villa'ya transfer oldu ve 4 sezon boyunca adada başarılı performans sergiledi. Güney Kore ve Japonya düzenlenen 2002 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile bu ülkelerdeki futbol kulüplerinden astronomik teklifler alan Alpay, Ocak 2004'te Güney Kore'nin Incheon United takımına transfer oldu. Japon kulübü Alpay'ın disiplin sorunları nedeniyle yapılan sözleşmeyi iptal etti. Urawa Red Diamonds takımından ayrıldıktan sonra, 2005-2007 yılları arasında Almanya'nın 1. FC Köln takımında oynadı. Ağustos 2005'te Alpay, Bundesliga ekibi 1. FC Köln'e transfer oldu ve ilk maçına 19 Eylül 2005'te Borussia Dortmund karşısında çıktı. Sezon sonunda 1. FC Köln birinci lige tekrar yükseldi. Alpay ise futbol hayatını sonlandırdı.

Teknik direktörlük kariyer

2008 yılında futbolu bırakan Alpay Özalan, 23 Haziran 2016 tarihinde 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor' da teknik direktörlük görevine başlamıştır. 11 Şubat 2017 tarihinde 5-1 Manisaspor yenilgisinden sonra 12 Şubat 2017 tarihinde Eskişehirspor yönetimi Alpay Özalan ile yolları ayırma kararı almıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili olan Alpay Özalan, Cansel Özzengin ile evli ve 2 çocuk babasıdır.