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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Doğu Akdeniz'de tek kıvılcım felakete yol açabilir"

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 15:22 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 15:53

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilimde "Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu" söyleyerek, bölgede "Tek bir kıvılcımın felakete yol açabileceği" uyarısında bulundu.


Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara ziyareti öncesi geldiği Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos  Dendias ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Yunanistan'ın "ateşle oynadığı" yorumunda  bulunan Maas, "Tek bir kıvılcım bile felakete yol açabilir." ifadesini kullandı.
 
Maas, Atina'daki temaslarının ardından Ankara'ya giderek Dışişleri  Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğine dikkati çekerek, "Türkiye,  diyalog istiyor, biz de tansiyonu düşürmek için üzerimize düşeni yapacağız."  dedi.Söz konusu gerilimde Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'nın Atina  yönetimiyle "dayanışma içinde olduğunu" dile getiren Maas, doğrudan diyalog  kurmanın tüm tarafların çıkarına olduğunu kaydetti.
 
"Türkiye ile diyaloğa hazırız"
Dendias ise "Türkiye ile diyaloğa hazırız ancak bu tehdit altında  olmayacak." ifadesini kullanarak, "Yunanistan, egemenliğini ve egemenlik  haklarını, küstahlık ve tehdit olmadan savunacak." dedi.
 
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Yunan mevkidaşı Denidas ile  görüşmesinin öncesinde, Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edildi ve  ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
 

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