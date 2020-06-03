Türkiye'de normalleşme sürecinin 1 Haziran itibarıyla kademeli olarak başlamasıyla vatandaşların merak ettiği sorular da arttı. Avrupalı Türklerin bu yaz Türkiye’ye gelip gelemeyeceği ise Türkiye hakkında merak edilenlerin başını çekiyor. Türk Hava Yolları (THY) 18 Haziran itibarıyla altı Avrupa ülkesinden Türkiye'ye uçuşların başlayacağını açıkladı. Pegasus CEO’su Mehmet Nane ise yurtdışı uçuşlarının 10-15 Haziran arası başlayabileceğini aktardı. Peki, Almanya’dan Türkiye’ye uçuş var mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?

Almanya başta olmak üzere pek çok Batı Avrupa ülkesinde yaşayan Türkiyeliler yaz tatili için Türkiye’yi tercih ediyor. Corona virüsü salgının dünyada hızla yayılması nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye’ye seyahat konusu merak ediliyor. Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmelerin belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başladı. Yurtdışındaki Türklerin kendi ülkelerine seyahat edebilmelerine olanak sağlayan düzenlemelerle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Avrupa’da yaşayan özellikle Almanya’da yaşayan vatandaşlar, Almanya’dan Türkiye’ye uçuş var mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak? Sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler…

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupalı Türklerin bu yaz Türkiye’ye gelip gelemeyeceğinin belirsizliği sürüyor. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, 1 Haziran itibariyle başlayan uçuşlar hakkında durum değerlendirmesin bulundu ve 10-15 Haziran arası başlayabileceğini aktardı. Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Avrupa uçuşlarına 18 Haziran'dan itibaren yeniden başlanacağını duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, " 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız" denildi.

THY Yurt dışı uçuş noktaları ile ilgili olarak; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, koronavirüs salgınına karşı konulan seyahat yasaklarının gevşetilmesiyle ilgili alınan yeni bir kararı daha açıkladı. Maas, 15 Haziran'dan itibaren Almanya'dan Avrupa Birliği ülkelerine konulan uçuş yasağının kaldırılacağını söyledi.

Açıklamayı Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında yapan Maas, Avrupa Birliği ülkeleri dışında üçüncü ülkelerle de uçuş yasaklarının kaldırılması için uğraştıklarını ve bu ülkelere Türkiye'nin de dahil olduğunu aktardı. Bu konudaki kararın Türkiye'deki koşullara bağlı olacağına işaret eden Maas, Türkiye'deki plajlarda ve otellerde uygulanan hijyen kurallarına, enfeksiyon sayılarına bakılacağını söyledi. Seyahatleri mümkün kılmanını yanı sıra seyahat edenleri de korumak istediklerini belirten Maas, Türkiye'de çok sıkı önlemler alındığını da hatırlattı. Maas, Türk yetkililerle seyahat konusunda görüşmelerde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.