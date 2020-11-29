Alişan ve Demet Akalın'ın tartışılan görüntüleriyle ilgili açıklama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde, program yapımcısı sanatçılar tarafından halka açık olmayan mekanda yapıldığını belirterek, tedbirlere uyulmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir televizyon kanalında program yapan sanatçı Demet Akalın ile Alişan'ın, başta Karahantepe kazıları ve şehrin gastronomi lezzetlerinin tanıtımına yönelik program için önceki gün kente geldiği aktarıldı.

Şanlıurfa'nın lezzetlerinin sanatçılar tarafından "halka açık olmayan mekanda" tanıtılmak istendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: