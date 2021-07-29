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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından bir kez daha yıkıldı!

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından bir kez daha yıkıldı! Kardeşinin vefatıyla büyük bir şok yaşayan Alişan, aldığı ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Alişan’ın kuzeni Ozan Ebcin'in banyoda düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.
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