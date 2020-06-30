Ali Şahin kimdir? AK Parti idare amiri olan Ali Şahin nereli, kaç yaşında? Ali Şahin biyografisi!

AK Parti Grup Başkan ve grup başkanvekilleri görevine devam ediyor. AK Parti iki idare amirinde değişikliğe gitti. Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amiri oldu. Peki, Ali Şahin kimdir? Ali Şahin kaç yaşında, nerelidir?

Gaziantep AK Parti Milletvekili olan, Dışişleri Komisyonu ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi görevi de yürüten Ali Şahin idare amiri görevine getirildi. Peki, Ali Şahin kimdir? AK Parti idare amiri olan Ali Şahin nereli, kaç yaşında?

ALİ ŞAHİN KİMDİR, HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Ali Şahin, 1970 yılında Nizip'te dünyaya geldi. 1990-1997 yılları arasında Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.

1998 yılında Refahyol iktidarında Gaziantep Milletvekili Sayın Kahraman Emmioğlu'nun danışmanlığını yapan Ali Şahin, Danışmanlığın ardından İstanbul'da 2014 yılında Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni (GASAM) kurdu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Ali Şahin, Pakistan İstanbul Başkonsolosluğu Fahri Danışmanlığı yaptı. Şahin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) çalışmalarında bulundu.

Yenişafak ve Star Gazetelerinde dış politika eksenli analizler kaleme alan Ali Şahin, 2011 yılı 12 Haziran seçimlerinde 24. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili olarak parlamentoya girdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, TBMM'de Dışişleri, AB Uyum, KPK, AKPM, Milli Savunma Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Türkiye-Lüksemburg Dostluk Gurubu Başkanlığı yaptı. 2016 yılından itibaren 64.,65. ve 66. Hükümetler döneminde Avrupa Birliği Bakan Yardımcılığı görevini üstlendi. İngilizce, Arapça ve Urduca bilen ŞAHİN, evli ve 2 çocuk babasıdır.