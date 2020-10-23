Şarkıları kadar sosyal medya paykalımlarıyla da sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki'nin ünlü olmadan önce şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. İstiklal Caddesi'nde kalabalık karşısında "Gesi Bağları" türküsünü söyleyen Tilki'nin o anları sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.
- Haberler »
- Magazin Haberleri »
- Aleyna Tilki yıllar önce 'Gesi Bağları'nı söylemiş!
Aleyna Tilki yıllar önce 'Gesi Bağları'nı söylemiş!
23 Ekim 2020 Cuma - 16:46 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 17:15