Aleyna Tilki yıllar önce 'Gesi Bağları'nı söylemiş!

Şarkıları kadar sosyal medya paykalımlarıyla da sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki'nin ünlü olmadan önce şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. İstiklal Caddesi'nde kalabalık karşısında "Gesi Bağları" türküsünü söyleyen Tilki'nin o anları sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.