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Aleyna Tilki yıllar önce 'Gesi Bağları'nı söylemiş!

23 Ekim 2020 Cuma - 16:46 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 17:15

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce Taksim'de şarkı söylediği anlar ortaya çıktı.


Şarkıları kadar sosyal medya paykalımlarıyla da sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki'nin ünlü olmadan önce şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. İstiklal Caddesi'nde kalabalık karşısında "Gesi Bağları" türküsünü söyleyen Tilki'nin o anları sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.
 

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