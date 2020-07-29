Aleyna Tilki: Mesajlar ikiye katlandı

Şarkıcı İsmail YK , kendisinden 22 yaş küçük, Dilara isimli hayranıyla aşk yaşadığını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etmişti. Oyuncu Merve Boluğur da Burak Dayı isimli hayranıyla yeni bir aşka yelken açmış, Instagram 'da aşk dolu paylaşımlar yapmıştı.

Aleyna Tilki de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Çok fazla teklif aldığını söyleyen Tilki, "Haha ünlülerin hayranlarıyla sevgili olduğu haberleri çıktıkça, mesaj kutumdaki mesajlar ikiye katlanıyor... Ama ben hepinizin sevgilisiyim. Üzgünüm." dedi.