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Aleyna Tilki: Mesajlar ikiye katlandı

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:10 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 16:10

Genç popçu Aleyna Tilki, son dönemde ünlülerin hayranlarıyla aşk yaşadığı haberlerinden sonra, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Tilki, "DM kutumdaki mesajlar ikiye katlandı" dedi.


Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük, Dilara isimli hayranıyla aşk yaşadığını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etmişti. Oyuncu Merve Boluğur da Burak Dayı isimli hayranıyla yeni bir aşka yelken açmış, Instagram'da aşk dolu paylaşımlar yapmıştı.
 
Aleyna Tilki de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Çok fazla teklif aldığını söyleyen Tilki, "Haha ünlülerin hayranlarıyla sevgili olduğu haberleri çıktıkça, mesaj kutumdaki mesajlar ikiye katlanıyor... Ama ben hepinizin sevgilisiyim. Üzgünüm." dedi.
 

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aleyna tilki mesaj ikiye
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