ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 1. Dönem ALES sınav sonuçları için tarih verdi!

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından uygulanan ALES/1'in sonuçları merak ediliyor. Adaylar ÖSYM tarafından ilan edilecek sonuçların ne zaman açıklanacağını sorgularken, 11 Nisan'da gerçekleştirilen ALES 1. Dönem sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ALES sonuçları resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte ALES 1. Dönem sınav sonuçları tarihi…

ALES sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediliyor. ÖSYM tarafından uygulanan ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları için kritik tarih açıklandı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar mayıs sonunda ilan edilecek. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç açıklanma tarihi…

2021 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs 2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek.

ALES SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Önceki yıllarda ALES puanını kullanıp geçerlilik süresi 3 yıl olarak biliniyordu. Fakat yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen değişiklik ile beraber, günümüzde 5 yıl boyunca ALES puanını kullanmak mümkün. Sınava girişten itibaren 5 yıl sonraki sınava kadar aynı puan ALES için değerlendirilebilir.Okutman, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, çevirici, uzman ve eğitim ile öğretim planlamacısı gibi birçok bölüm kapsamında kariyer planlaması adına ALES puanı kullanılır. 2020 yılı itibariyle de 5 yıl süreli olarak ALES puanını değerlendirmek mümkün. Böylece lisansüstü eğitim için gerekli olan puan elde edilebilir ve 5 yıl süreyle istenildiği zaman kullanılabilir.

2017 yılında alınan karar sayesinde artık ALES puanı elde eden pek çok kişi, bu puanı 5 yıl süreyle kullanma hakkını elde edebiliyor. Böylece bir daha sınava girmeye gerek olmadan, daha sonraki yıllarda gerçekleştirilecek lisansüstü eğitim noktasında kullanmak mümkün hale geliyor. Bu doğrultuda 3 yıldan 5 yıla çıkarılan geçerlilik süresi sayesinde, farklı meslek gruplarına göre lisansüstü eğitim noktasında kullanılabilir.