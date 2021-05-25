ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç öğrenme ekranı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 15.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."