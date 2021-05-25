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ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç öğrenme ekranı!

25 Mayıs 2021 Salı - 15:57 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 15:58

ÖSYM duyurdu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) açıklandı. Adaylar, ALES sonuçlarını aday işlemleri sistemi üzerinden öğrenebilecek. İşte ÖSYM ALES sonuç öğrenme ekranı!


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
 
"02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
 
Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 15.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."
 
 

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